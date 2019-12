RILEGGI LIVE - Youth League, Napoli-Genk 0-0: termina con un pari l'avventura europea!

da Frattamaggiore, Fabio Tarantino

92' - Finisce qui: 0-0 tra Napoli e Genk per l'ultima giornata di Youth League. Gli azzurrini concludono per la prima volta senza subire reti la propria avventura europea da ultimi del Gruppo E a due punti, quelli conquistati oggi e col Liverpool all'esordio (1-1). Per il Genk finale al terzo posto a quota 8. Buona gara del Napoli che conferma la crescita evidenziata dal recente 3-0 sul Genoa. Ora testa di nuovo al campionato: sabato a Frattamaggiore sfida fondamentale in chiave salvezza contro la Lazio.

90' - Assegnati due minuti di recupero.

89' - Fallo conquistato a centrocampo da Mancino, Senese batterà la punizione e chiede ai compagni di salire: accontentato.

88' - Da qualche minuto il Napoli spazza via la palla per evitare pericoli. Ultimi minuti di sofferenza per un pari utile solo per il morale.

85' - Ultimo cambio per il Napoli: entra Labriola al posto di D'Amato.

84' - Copione chiaro in questo finale di gara: il Genk attacca alla ricerca del gol, il Napoli si difende e prova a ripartire in contropiede ma in questo secondo tempo ci è riuscito poche volte.

82' - Giallo per Esposito: fallo del centrocampista del Napoli su Boujemaou.

78' - OCCASIONE GENK! Ennesimo sprint di Oyen sulla destra, l'17 supera l'uomo e serve al centro Nemeth, provvidenziale la chiusura della difesa del Napoli.

76' - Doppio cambio per Baronio: D'Onofrio esce, al suo posto Manzi. Esce anche Zanon per Marrazzo.

74' - Ottimo spunto sulla sinistra da parte di Dwomoh che semina il panico, supera due avversari, non il terzo che gli concede solo calcio d'angolo.

72' - Punizione dalla destra per il Napoli, tiro di Cioffi potente ma impreciso, palla alta. Rimessa dal fondo per il Genk.

70' - Tentativo di Saibari che non trova la porta. Resiste l'equilibrio tra le due squadre.

68' - Grande intervento difensivo di D'Onofrio che di testa anticipa sul secondo palo un avversario che si sarebbe ritrovato tutto solo a concludere in porta.

66' - Azione confusa del Genk, tanti tocchi dal limite, poi Leyssens tenta un filtrante per nessuno e il Napoli può così ripartire.

64' - Mancino è bravo a difendere palla e conquista un buon calcio di punizione che permette al Napoli di alzarsi col baricentro.

61' - Doppio cambio per Baronio: entra Mancino per Vianni e Cavallo per Vrakas.

60' - Reazione del Napoli con un corner battuto da Vrakas che prova ancora una volta a sorprendere il portiere ma spedisce palla sull'esterno della rete.

58' - OYEN! Azione simile alla precedente, stavolta Oyen col destro manda a lato con Daniele sorpreso che era quasi uscito dalla porta convinto di arrivare sul cross. Troppa sofferenza per il Napoli.

57' - Il Napoli si è abbassato, fatica a ripartire, sta soffrendo il ritorno del Genk. Buon momento per i belgi.

56' - OYEN! Brutta palla persa in uscita dal Napoli, l'azione del Genk si sviluppa sulla destra, cross per Oyen che anticipa Daniele ma manda a lato.

53' - Buon momento per il Genk che dopo il triplo cambio ha modificato anche qualcosa dal punto di vista tattico e sta attaccando con una certa continuità.

50' - CHANCE PER IL GENK! Tiro di Saibari, bella parata di Daniele, sulla respinta cross dalla destra per Boujemaoui che da pochi passi non trova la porta con un bel colpo di tacco.

46' - Si riparte: triplo cambio per il Genk, entrano Boujemaoui, Dwomoh e Leyssens per Cuypers, Didden e Leliendal.

45' - Finisce il primo tempo senza recupero. Squadre all'intervallo sul punteggio di zero a zero.

44' - Cioffi ci prova dal limite, il portiere respinge. Buona chance per il Napoli. Sarà una delle ultime di questo primo tempo.

42' - Pochi minuti al termine di un primo tempo equilibrato che conferma il buon momento del Napoli dopo il 3-0 col Genoa.

40' - Brutto fallo ai danni di D'Amato, l'arbitro interviene ma senza estrarre il cartellino giallo.

36' - Pressing convinto del Napoli che resta alto, aggredisce gli avversari impedendo al Genk di avanzare. Atteggiamento che fin qui sta premiando.

35' - Vrakas ci prova dal limite al volo, palla sporcata col destro che termina fuori. Poteva fare meglio, ad esempio stopparla, ma Baronio apprezza il tentativo e applaude il greco.

34' - Sprint di Vianni sulla destra, dribbling a un avversario e poi chiusura provvidenziale della difesa. Sarà corner per il Napoli, l'ennesimo.

33' - Fin qui buona partita da parte del Napoli. Squadra attenta in difesa e in grado di ripartire con qualità. Già due le chance concrete di sbloccarla.

31' - D'AMATO! Grande chance per il Napoli: cross dalla destra di Virgilio, il centrocampista riceve in area e calcia a botta sicura, la palla sfiora il palo. Azzurrini ad un passo dal gol.

29' - Lancio in profondità per Vianni pescato in posizione di fuorigioco. Molti dubbi su questa chiamata dell'assistente. L'attaccante si sarebbe ritrovato a tu per tu col portiere.

27' - SAIBARI! Gran numero del 10 ospite che dopo un dribbling al limite calcia col destro. La palla dopo una deviazione sfiora il palo. Sarà corner per il Genk.

25' - Fallo ai danni di Vrakas che conquista punizione a centrocampo. Uno dei migliori fin qui il greco che, errori a parte, sembra ispirato e ci sta provando con la sua qualità.

23' - VRAKAS! Prima vera chance dell'incontro: il greco entra in area, supera un avversario e calcia dalla destra. Il portiere para in uscita. Sarà corner. Dalla bandierina Senese sfiora di testa. Buon momento per il Napoli.

22' - Fallo ai danni di Vianni, bravo a proteggere palla. Punizione a centrocampo per il Napoli che respira conquistanto metri.

20' - Ottimo recupero difensivo di Senese che anticipa l'avversario e poi conquista rimessa laterale. Interviene anche l'arbitro che richiama entrambi. Si riparte.

17' - Vrakas porta palla, assist a sinistra per D'Amato il cui tiro viene anticipato involontariamente da Vianni. Sfuma l'azione e il Genk riparte.

14' - Tanta imprecisione anche per il Genk. Non si è ancora accesa la partita.

13' - Ancora Vrakas: va via in velocità a due avversari ma poi sbaglia il passaggio filtrante per Cioffi. Riparte il Genk.

10' - Vrakas va via sulla sinistra, punta due avversari e crossa, traversone sul portiere che blocca. Impreciso fin qui Vrakas che, però, è uno dei pochi che sta prendendo iniziativa.

8' - Fitto giro palla del Genk ma il Napoli si sta difendendo con ordine con una doppia linea azzurra a difesa della porta di Daniele.

7' - Altro pallone sprecato da Vrakas che prova a scucchiaiare per Vianni ma il suo suggerimento è impreciso oltre che complesso e viene anticipato dai difensori belgi.

5' - Break del Napoli con Vrakas che porta palla centralmente ma poi perde l'attimo andando ad infilarsi in un tunnel di maglie bianche che lo chiudono. Poteva fare altre scelte essendo una situazione di tre contro tre.

4' - Confermato il cambio di modulo per il Napoli, schierato col 4-3-3 con Vianni unica punta supportato da Vrakas a destra e Cioffi a sinistra.

3' - Prima potenziale chance per il Napoli: azione manovrata sulla sinistra, Vianni ha lanciato in area Cioffi il cui tiro sul primo palo è stato deviato in corner. Dalla bandierina tentativo di Vrakas e palla sull'esterno della rete.

13.00 - Partiti! Comincia Napoli-Genk di Youth League! Calcio d'inizio affidato agli azzurrini.

12.55 - Pochi minuti e avrà inizio la partita con le due formazioni pronte ad entrare in campo.

12.30 - Squadre in campo per il consueto riscaldamento prepartita.

Ecco le formazioni ufficiali:

NAPOLI (4-3-3): Daniele; Potenza, Senese, D'Onofrio, Zanon; Virgilio, Esposito, D'Amato; Vrakas, Vianni, Cioffi. A disp.: Maione, Manzi, Marrazzo, Labriola, Cavallo, Sgarbi, Mancino. All.: Baronio.

GENK (4-3-3): Leysen; Vandermeulen, Adewoye, Lambrix, Leliendal; Sierra, Didden, Saibari; Oyen, Cuypers, Nemeth. A disp.: Bastiaens, Chambaere, Van Rosmaelen, Geusens, Leyssens, Dwomoh, Boujemaoui. All.: Van Dessel.

Amici di Tuttonapoli benvenuti alla diretta testuale di Napoli-Genk, ultima giornata della fase a gironi di Youth League. Un punto in classifica per gli azzurrini, già eliminati, che cercano la prima vittoria europea e cercheranno di conquistare la prima vittoria europea anche per riscattare, in parte, le ultime goleade. I belgi sono terzi a sette punti e all'andata si sono imposti col punteggio di 3 a 1.

I convocati di Baronio: Cavallo, Cioffi, D’Amato, D’Onofrio, Daniele, Esposito, Labriola, Maione, Mancino A., Manzi, Marrazzo, Potenza, Senese, Sgarbi, Vianni, Virgilio, Vrakas, Zanon.

- Il cammino degli azzurrini -

Prima giornata: Napoli-Liverpool 1-1 (Mancino)

Seconda giornata: Genk-Napoli 3-1 (Gaetano)

Terza giornata: Salisburgo-Napoli 7-2 (Costanzo, Vrikkis rig.)

Quarta giornata: Napoli-Salisburgo 1-5 (Gaetano)

Quinta giornata: Liverpool-Napoli 7-0

- La classifica del Girone E: Liverpool 10, Salisburgo 10, Genk 7, Napoli 1.