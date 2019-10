RILEGGI LIVE Youth League, Salisburgo-Napoli 7-2: disastro nella ripesa, figuraccia per gli azzurrini che restano in corsa

16.52 - E' FINITA! Si chiude una gara disastrosa del Napoli, in tilt dall'inizio sulla pressione alta del Salisburgo. Una figuraccia per gli azzurrini che però sono almeno per la matematica ancora in corsa per il secondo posto dopo la vittoria del Liverpool a Genk, che resta a 4 punti insieme al Salisburgo. Azzurri fermi a 1 nel raggruppamento.

91' - GOL DEL SALISBURGO! Arriva incredibilmente anche il 7-2 con Seiwald che mette dentro a porta vuota su uscita a vuoto di Idasiak.

89' - Giallo per Vianni per un fallo che in pochi hanno visto. Intanto nell'altra gara, il Liverpool ha vinto 2-0 a Genk e quindi il Napoli resta ancora in corsa per il secondo posto nel girone.

87' - Il Napoli ha un paio di occasioni per rendere meno ampio il passivo, ma Vianni scivola al momento del tiro.

84' - Ancora Vrikkis vicino al terzo gol per il Napoli, il portiere austriaco salva in angolo.

82' - GOL DEL SALISBURGO! Altra palla persa in uscita sulla pressione, sesto gol a firma Sučić con un mancino da fuori che termina all'angolo.

79' - Uscita avventata di Idasiak stavolta, ma D'Onofrio sulla linea di porta evita il sesto gol.

76' - Ancora pericoloso Sesko, Idasiak alza in angolo.

74' - Si rivede il Salisburgo con Idasiak che rimedia ad una respinta centrale opponendosi col corpo.

72' - Proteste del Napoli che chiede un tocco di mano in area, ma l'arbitro fa proseguire.

71' - GOL DEL NAPOLI. Vrikkis dal dischetto accorcia e prende subito il pallone per provare a rendere meno amara questa trasferta.

70' - Rigore per il Napoli: azione insistita di Sgarbi, dialogo nello stretto con un compagno e poi l'intervento falloso.

69' - Ci prova Vrikkis, palla a lato. Timido tentativo del Napoli

67' - Fuori l'imprendibile Phelipe per problemi muscolari. Nel Napoli dentro Sgarbi e Vrikkis, titolari in campionato, fuori Palmieri e Zanon.

64' - GOL DEL SALISBURGO! Arriva anche il quinto gol degli austriaci: Adamu di testa la piazza sull'angolo lontano, stavolta Idasiak non può salvare gli azzurrini. Secondo tempo disastroso del Napoli.

63' - Traversa di Prass su assist del solito Phelipe, imprendibile.

61' - Corre ai ripari Baronio: fuori Vrakas, dentro Manzi, un difensore.

60' - Solo Salisburgo in campo, semi-rovesciata di Phelipe che termina di poco alta dopo una respinta di Idasiak

59' - Anselm salta Marrazzo, da posizione defilata però non trova l'angolo lontano. Napoli che fatica tremendamente.

57' - Ancora spazio per Phelipe, Idasiak si oppone due volte e chiude in angolo.

55' - Napoli in confusione anche nelle cose semplici, rinvio errato che porta all'ennesimo tiro con Sučić che non trova la porta.

53' - Si vede il Napoli in attacco con Vianni che conquista un angolo.

49' - Continua la pressione alta del Salisburgo con nuove energie nella ripresa, Napoli che s'è fatto trovare impreparato.

47' - GOL DEL SALISBURGO! Napoli che accusa il colpo e resta a guardare: tutto facile per Luis Phelipe che dal limite col mancino trova l'angolino.

46' - GOL DEL SALISBURGO! Arriva subito il 3-1 con Anselm che sfrutta la respinta di Idasiak su un colpo di testa di Sesko.

16.04 - INIZIA LA RIPRESA!

16.02 - Escono Mancino e Mamas, entrano Virgilio e Vianni.

16.00 - Squadre che rientrano in campo.

15.49 - FINE PRIMO TEMPO! Si va al riposo col Salisburgo avanti per 2-1. Illusorio il vantaggio del Napoli, in difficoltà sulla pressione altissima degli austriaci e che hanno rischiato più volte il tris per poi riaffacciarsi in avanti solo in chiusura di tempo.

47' - Vrakas fa fuori un avversario, lancio per Palmieri che non ci arriva di un soffio.

45' - Due minuti di recupero.

43' - Un po' di spazio per il Napoli col calare della pressione del Salisburgo, ma prima Mancino e poi Vrakas non riescono ad arrivare al tiro.

41' - Altro contatto subito da Palmieri, l'arbitro fa proseguire: sfida tra l'attaccante del Napoli e l'arbitro che non fischia nulla.

38' - Contatto su Palmieri da posizione interessante, ma l'arbitro fa proseguire.

35' - Salisburgo vicino al tris: Nunes Silva recupera palla, si inserisce in area ma in diagonale non trova la porta.

33' - Giallo anche per Mamas per un intervento in ritardo. Salisburgo che finora sembra avere un'altra intensità.

30' - Imprendibile Phelipe sulla destra, fallo un po' di frustrazione per Esposito che andava a raddoppiare su quella zona. Ammonizione per il napoletano.

28' - Ancora pressione alta del Salisburgo, il Napoli perde palla ma poi riesce a disturbare Sesko. A seguire Phelipe viene fermato da Idasiak.

26' - Napoli che andando a vuoto in pressione, in questa fase si ricompatta ed attende più basso il Salisburgo.

24' - Ci prova Zanon da fuori, destro che però termina alto.

22' - Azione avvolgente del Salisburgo, pallone che dopo una respinta arriva a Prass che trova il salvataggio di Idasiak

20' - Fuori Adeyemi che non riesce a proseguire, dentro Anselm

19' - Dedic prova a sorprendere rasoterra la barriera azzurra che però respinge una punizione dal limite.

17' - Pasticcia in difesa il Salisburgo che però riesce a rinviare allontanando la minaccia.

15' - Azzurri che soffrono la pressione altissima del Salisburgo, caratteristica che viene imposta guardando anche come gioca la prima squadra.

14' - VANTAGGIO DEL SALISBURGO! Doppietta per Sesko che si libera di Costanzo e batte Idasiak, rimonta dei padroni di casa in cinque minuti.

12' - Spinge il Salisburgo, Marrazzo anticipa anche Idasiak e mette in angolo.

10' - Problemi per Adeyemi che resta a terra e non pare poter continuare.

8' - PAREGGIO DEL SALISBURGO! Sesko trova il pareggio da due passi, dopo un'azione sulla destra che ha trovato impreparato due napoletani.

8' - Reazione furiosa del Salisburgo, cross dalla sinistra, ma Idasiask allunga in angolo.

7' - GOL! COSTANZO! NAPOLI IN VANTAGGIO! Gli azzurrini passano con il difensore che su calcio d'angolo prende bene il tempo e batte il portiere.

6' - Si vede il Napoli, Potenza sfonda sulla destra, il cross viene messo in angolo dal portiere.

4' - Uscita bassa di Idasiak che legge bene l'attacco alla profondità dei padroni di casa.

3' - Il Napoli prova ad alzare la pressione, il Salisburgo non rinuncia ad impostare da dietro.

1' - Subito Salisburgo pericoloso con Sesko, ma Idasiak salva in calcio d'angolo. Partono forte gli austriaci.

15.01 - INIZIATA LA GARA!

14.57 - Squadre in campo

14.45 - Gremita la tribuna centrale della Untersberg Arena

14.35 - C'è anche Aurelio De Laurentiis in tribuna a seguire gli azzurrini

14.15 - Diramate le formazioni ufficiali di Salisburgo-Napoli:

SALISBURGO (4-3-3): Antosch; Dedic, Okoh, Oroz, Nunes Silva; Prass, Pokorny, Sucic; Adeyemi, Sesko, Luis Phelipe. All. Kramer. A disposizione: Schröcker, Affengruber, Aigner, Adamu, Seiwald, Berger, Anselm.

NAPOLI (3-4-1-2): Idasiak; D'Onofrio, Costanzo, Esposito; Potenza, Marrazzo, Mamas, Zanon; Vrakas; Palmieri, Mancino. All. Baronio. A disposizione: Daniele, Manzi, Labriola, Vrikkis, Vianni, Sgarbi, Virgilio.

Il Napoli Primavera affronterà il Salisburgo per la terza giornata di Youth League. Il match si disputa al Grodig Goldberg Stadium alle ore 15. I convocati di Baronio: Costanzo, D’Onofrio, Daniele, Esposito, Idasiak, Labriola, Mamas, Mancino A., Manzi, Marrazzo, Palmieri, Potenza, Sgarbi, Vianni, Virgilio, Vrakas, Vrikkis, Zanon.