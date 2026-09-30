Ufficiale Stadi Euro 2032, ecco i progetti trasmessi all’Uefa: già out lo stadio di ADL

Euro 2032, la FIGC invia alla UEFA i dossier: Napoli e il Maradona restano in corsa tra le 14 candidature.

Passaggio importante nella corsa dell’Italia verso Euro 2032. La FIGC ha trasmesso alla UEFA i dossier delle sedi considerate idonee a proseguire il processo di candidatura: sono 13 città e 14 stadi, con Napoli e lo stadio Diego Armando Maradona presenti nell’elenco. Adesso toccherà alla UEFA effettuare le verifiche di conformità sulla documentazione ricevuta, prima che la Federazione proceda all’individuazione delle cinque sedi italiane che ospiteranno le partite della manifestazione.

Euro 2032, il comunicato ufficiale della FIGC: c’è anche il Maradona

“Entro i termini previsti della UEFA, la FIGC ha inviato oggi i dossier delle sedi ritenute idonee a proseguire il processo di candidatura per ospitare le gare di Euro 2032. Il presidente Giovanni Malagò ha fatto pervenire al numero uno del massimo organismo calcistico continentale Alexander Ceferin la comunicazione formale che contiene la valutazione compiuta dagli uffici della FIGC in merito alla completa istruttoria relativa a 13 città (Bari, Bologna, Cagliari, Firenze, Genova, Lecce, Milano, Napoli, Palermo, Roma, Salerno, Torino e Verona) e 14 stadi (la Capitale concorre con l’Olimpico e il progetto del nuovo stadio di Pietralata; Napoli con il Maradona).

Ricevuti i dossier, la UEFA svolgerà le necessarie verifiche di conformità, che riguardano 11 aree tematiche, tra cui la compatibilità infrastrutturale e 120 requisiti operativi (a esempio, i servizi per i tifosi, l’accessibilità, la sostenibilità, i servizi per i media ed i broadcaster, la sicurezza e l’ospitalità). Solo successivamente, la Federazione procederà all’indicazione delle cinque sedi ospitanti. “Siamo soddisfatti per il numero e la qualità dei dossier che sono arrivati in FIGC - afferma il presidente Malagò - a testimonianza dell’impegno e della partecipazione con cui l’Italia ha risposto a questa sfida. Desidero ringraziare l’UEFA per la proficua collaborazione e tutti i soggetti pubblici e privati che hanno contribuito a questo processo di selezione con serietà, competenza e visione. Il lavoro svolto finora conferma la volontà condivisa di offrire a EURO 2032 città e impianti all’altezza di un grande evento internazionale”.