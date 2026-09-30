Mercato di gennaio, confronto continuo tra ADL, Allegri e Manna: piace Asane Sow
Il lavoro del Napoli non si ferma durante la sosta. Aurelio De Laurentiis, Massimiliano Allegri e Giovanni Manna restano costantemente in contatto, sfruttando call e riunioni a distanza per fare il punto sulle strategie del club e programmare le prossime mosse. Anche sul fronte mercato l'attività prosegue. Se apparentemente tutto sembra fermo, il lavoro di scouting continua tra Italia ed Europa, con il Napoli impegnato a individuare giovani profili che possano rappresentare opportunità interessanti per il futuro.
Napoli, scouting al lavoro: Asane Sow tra i giovani seguiti da Manna
Tra i nomi finiti sotto osservazione c'è quello di Asane Sow, esterno italiano classe 2006, nato a Seriate e di origini senegalesi ed ora al Basilea. Un profilo che arriva dalla Svizzera, territorio che Manna conosce particolarmente bene grazie alle esperienze e ai rapporti costruiti nel corso della sua carriera.
Cresciuto calcisticamente nel settore giovanile della Pro Vercelli, Sow si è fatto apprezzare soprattutto per qualità tecniche, abilità nelle finte e capacità di saltare l'uomo nell'uno contro uno. Il Napoli ne segue con attenzione la crescita, valutandone l'evoluzione in prospettiva futura.
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