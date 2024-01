Romano annuncia: "Napoli-Traoré, ci siamo! Fissate le visite mediche"

Il Napoli si appresta a concludere il secondo acquisto della sessione invernale di mercato. Esami medici prenotati per Hamed Junior Traoré come nuovo giocatore del Napoli. Napoli e Bournemouth hanno ormai tutti i documenti pronti per l'affare dell' ivoriano. Confermata l'operazione in prestito con opzione di riscatto fissata a 25 milioni di euro a giugno, non obbligatoria. A riferirlo su X, è il giornalista ed esperto di mercato Fabrizio Romano.

