Rrahmani dal Kosovo: "Ho avuto pressioni dal Napoli per non giocare, ma ho deciso di farlo"

Il capitano della Nazionale del Kosovo, Amir Rrahmani, ha parlato dopo la gara giocata con l’Islanda: "Vincere è sempre positivo, credo che abbiamo fatto un buon lavoro perché abbiamo dato più spazio e fiducia per la seconda partita, dato che sarà ancora più difficile, come una finale. Per noi, che non siamo mai arrivati a questo punto, è ovviamente un grande traguardo, ma anche oggi è stata una partita difficile".

Il capitano del Kosovo ha rivelato che il suo club, il Napoli, gli aveva chiesto di non giocare in questa partita dopo l'infortunio subito a Venezia, ma ha aggiunto di non aver seguito l'indicazione della società: "Ho avuto molti dubbi se giocare o meno, perché sono uscito dall’ultima partita, quattro giorni fa, e ho avuto anche un po’ di pressione dal club per non giocare, ma ho deciso di scendere in campo e ne è valsa la pena", ha spiegato Rrahmani.