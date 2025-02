Saint Maximin-Napoli, dalla Turchia annunciano: "L'affare si sta per sbloccare"

vedi letture

Allan Saint-Maximin si avvicina al Napoli. Corsa contro il tempo per la fumata bianca nell'ultimo giorno del mercato. "Le pratiche burocratiche nel triangolo Fenerbahçe-Al Ahli-Napoli sono in fase di completamento. C'è una procedura di trasferimento del prestito a tre fasi tra le parti che deve essere risolta prima della chiusura della finestra di trasferimento. Le procedure sono in pieno svolgimento", ha scritto sui social il giornalista turco Yağız Sabuncuoğlu.

Dopo l'addio di Kvara, che si è trasferito a inizio mercato al Psg di Luis Enrique, il Napoli aveva scelto l'argentino Alejandro Garnacho, ma il Manchester United ha chiesto troppo - oltre 50 milioni - e i due club non sono riusciti a trovare un accordo. Poi l'entourage del calciatore ha sparato alto per l'ingaggio. Per Adeyemi era fatta ma il giocatore ha detto no. Ora tentativo per l'ex Nizza, 27 anni, felice di trasferirsi al Napoli, ma è corsa contro il tempo e intanto spunta un nome nuovo: Okafor del Milan. La giornata di oggi sarà ovviamente decisiva. Previste novità nelle prossime ore.

Okafor ha 24 anni e ha raccolto 24 presenze con la nazionale svizzera. Quest'anno 11 presenze e appena un gol in campionato col Milan. Recentemente è stato fermo per un infortunio al polpaccio.