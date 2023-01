Scontri tra ultras di Napoli e Roma sull'A1: bloccata l'autostrada all'altezza di Arezzo

Autostrada del Sole bloccata nel tratto aretino, tra Monte San Savino e Arezzo per scontri tra tifoserie, riferiscono le forze dell'ordine.

Autostrada del Sole bloccata nel tratto aretino, tra Monte San Savino e Arezzo per scontri tra tifoserie, riferiscono le forze dell'ordine. Sul posto le pattuglie della polizia stradale sezione di Battifolle. Secondo TgR Rai Toscana si tratterebbe dello scontro tra tifosi del Napoli e della Roma. Al momento è chiusa la corsia nord dell'Autosole, ma con ogni probabilità sarà chiusa anche in direzione sud. Pesanti le ripercussioni sul traffico, particolarmente intenso in questo tratto.