Sergente Gattuso e la banda dei cuori solitari: squadra straziata nell'animo

“Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band” è un album che ha cambiato la storia del musica, ma anche la percezione del mondo. Visionario, come il genio dei Beatles, al punto da riuscire ancora oggi ad influenzare tendenze musicali e non solo. 'Banda dei cuori solitari’ anche quella del Napoli, capitanata dal ribattezzato da Aurelio De Laurentiis ‘Ringhio Star’ Gattuso.

La musica non è quella coinvolgente di quella dei quattro ragazzi dei Beatles ed il nuovo tecnico ha proprio il compito di consolare questi cuori infranti, cime tempestose alle prese con dissidi dell’animo che stanno inficiandone in maniera decisa il rendimento.Da Insigne a Callejon, da Fabiàn a Ghoulam: casi diversi, palesati con tempistiche differenti, non per questo meno gravi e meno responsabili in questo momentaccio che sembra davvero non voler passare mai. Quella che sembrava una piccola e fugace parentesi, ha preso invece le sembianze di una realtà totalmente inattesa, aprendo ad una serie infinita ed incontrollata di analisi.

Vero, questa squadra ha delle carenze nell’organico che sono derivate dall’assoluta discrepanza tra quelle che erano le idee di Carlo Ancelotti e quello che è stato il responso del campo sulla possibilità di attuarle. Così il Napoli si è trovato scoperto, in qualche ruolo chiave, e ne ha pagato il conto. Va però ribadito un concetto: sbagliato andare sempre a ricercare all’esterno i problemi, affidando al mercato di gennaio le uniche speranze. In primis il Napoli dovrà risolvere le questioni interne e ritrovare l’apporto dei suoi elementi di talento, gli stessi che lo scorso anno avevano chiuso il campionato a quota 79 punti. Pensare di essere a 21 dopo 16 giornate è una colpa troppo grande per ricevere l’assoluzione affidando solo agli errori estivi i motivi di tale ritardo. La banda dei cuori solitari del sergente Pepe (non Reina) è chiamata a cambiare registro (musicale) e tonalità ad una stagione ai limiti dell’assurdo.