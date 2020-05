Serie A, segnali positivi da Governo e comitato tecnico-scientifico: a inizio settimana il via libera

Le dichiarazioni del sottosegretario alla Salute, Sandra Zampa, aprono decisamente la strada verso gli allenamenti di gruppo il prossimo 18 maggio. "Ripresa della serie A? Gli incontri per il protocollo sanitario si stanno dimostrando costruttivi. Il via libera ancora non c’è, ma si sta andando verso una buona direzione, quella che si auspicano tutti i tifosi di calcio”, il passaggio importante che può far pensare alla ripresa anche del campionato. Secondo Sky Sport, il via libera definitivo del ministro della Salute Speranza, dopo aver letto il parere del Comitato Tecnico Scientifico sul protocollo della Federcalcio, è atteso a inizio settimana. Una decisione intanto il presidente federale Gravina l’ha già presa: i ritiri, una volta che le squadre torneranno ad allenarsi, dureranno due settimane e non tre, come inizialmente previsto.