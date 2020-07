Sky - Boga ha comunicato che vuole andare via! Soldi e Younes: c’è la prima offerta

Il Napoli è alle battute finali nella trattativa per Viktor Osimhen e avanza per Boga, scrive sul suo sito l'esperto di mercato di Sky, Gianluca Di Marzio: "Per quest'ultimo, il club azzurro è pronto ad offrire al Sassuolo 25 milioni più il cartellino di Younes.Una proposta economica che però non soddisfa del tutto i neroverdi che vorrebbero circa 40 milioni.

Si è già tenuto un incontro con l'agente del giocatore e lo stesso Boga ha parlato con il Sassuolo facendo capire ai dirigenti che la sua volontà è partire. Adesso dunque sarà da capire la posizione del Sassuolo, con la volontà dell'attaccante che ormai è chiara, e bisognerà continuare a lavorare per arrivare all'eventuale intesa per chiudere l'affare".