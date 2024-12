Sky - Il Napoli vuole Danilo! Apertura del difensore, ma cessione non facile: la situazione

Nel corso di 'Sky Calcio Club', il giornalista ed esperto di mercato Sky Luca Marchetti ha parlato delle operazioni del Napoli per la finestra di gennaio: "Il Napoli vuole fortemente Danilo. Lui stesso ha detto a noi che il capitano non va via a gennaio, ma gioca perché mancano gli altri. Il Napoli non si è spaventato dalle dichiarazioni ed un’apertura del giocatore c’è stata per giocare di più e lavorare con Conte. Danilo contenderebbe di più il posto ai centrali, Rafa Marin non gioca e Juan Jesus ha giocato solo per indisponibilità di Buongiorno.

Ma è la Juventus che deve però aprire alla cessione e dovrebbe poi prenderne due a gennaio, ma non è semplice. La Juventus ha speso già tanto in estate e non è facile comprare a gennaio. Devi essere certo di alcune cessioni, oppure ti prendi un rischio. Kiwior? L’Arsenal sa che le italiane hanno la necessità e quindi dice se lo volete lo comprate, la mentalità è cambiata. Dopo il City molte si cautelano".