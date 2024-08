Sky - Lukaku-Napoli, prossime 48h per convincere il Chelsea: se non accetta arriva Neres

Nel corso dello ‘Speciale Mercato’ su Sky Sport 24, è intervenuto il giornalista ed esperto mercato Sky Luca Marchetti: “Victor Osimhen deve andare via dal Napoli, l’hanno deciso insieme nell’ultimo rinnovo. Oggi c’è una squadra solo che potrebbe prendere Osimhen ed è il Psg, che ancora non si è affacciato con i soldi che vorrebbe il Napoli e forse non si è affacciato proprio. La mia sensazione è che il Psg stia aspettando ancora un po’ per fare un’offerta ridicola che non sarebbe mai stata accettata il 15 luglio poiché il Napoli ora ha un problema che deve risolvere. Poi starà al Napoli decidere se accettare o no.

Nel frattempo il Napoli non vuole stare fermo. Nelle prossime 48 ore cercherà di convincere il Chelsea a vendere Romelu Lukaku a 25mln più 5 di bonus, il club inglese parte dal valore che ha bilancio (43mln). Se il Chelsea accetta Lukaku arriverà al Napoli a prescindere dalla vicenda Osimhen. Se non accetta presenterà un’offerta al ribasso come potrebbe fare esattamente il Psg con qualche giorno di ritardo, perché tanto Lukaku o va al Napoli o rimane a Londra. A quel punto il Napoli andrebbe su David Neres, anche qui la cifra è stata già decisa. Quindi prenderebbe quindi un esterno da mettere subito a disposizione di Conte, che ha bisogno di lavorare anche con le alternative”.