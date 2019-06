Sky - Manolas, incontro Giuntoli-Raiola per gli ultimi dettagli: tutto fatto tra i club e Diawara

Manolas e Diawara divisi tra Roma e Napoli. Le ultime sull'importante operazione tra i due club, raccontate dal portale gianlucadimarzio.com: "L'incontro che si è tenuto oggi ha avuto esito positivo: Diawara e la Roma hanno definito nel dettaglio il contratto che il centrocampista andrà a firmare con i giallorossi: ingaggio tra i 2 e i 2,2 milioni di euro netti a stagione, più bonus per 5 anni. La valutazione finale è di 18 milioni di euro più 2 di bonus, con il Napoli che invece dovrà ora chiudere per Manolas. Il difensore vuole i partenopei, e domani, venerdì, si terrà un incontro molto importante tra Giuntoli e Raiola a Montecarlo per definire nei dettagli le condizioni contrattuali. Tra Roma e Napoli, invece, l'intesa è già stata trovata".