Sky - Ostigard-Rennes, in serata nuovi contatti: si va verso la fumata bianca

Nel corso dello ‘Speciale Mercato’ su Sky Sport 24, è intervenuto il giornalista ed esperto mercato Sky Emanuele Baiocchini: “Il Napoli sta cercando di sorpassare l’Atalanta per Brescianini, ma prima deve uscire un altro centrocampista (Gaetano o Cajuste).

Lindstrom all’Everton per 3mln di prestito e 22 di riscatto, stanno definendo. Per Ostigard al Rennes, il giocatore sembrava tentennare, ma sembra che si sta risolvendo in maniera positiva. In serata ci sono stati nuovi contatti per cercare di chiudere l’operazione”.