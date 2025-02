Ultim'ora Sky - Saint-Maximin-Napoli, contatti continui con l'Al Ahli: novità sulle visite mediche

Continua senza sosta la trattativa tra Napoli e Al Ahli per cercare di chiudere il prestito di Allan Saint-Maximin. Contatti continui con il club saudita per trovare l'accordo economico e sistemare la documentazione necessaria in tempo. Si cerca di chiudere nella notte.

Non saranno necessarie le visite mediche dato il giocatore è già stato approvato dal punto di vista cardiologico. A riferirlo sul proprio sito è Gianluca Di Marzio, giornalista ed esperto di mercato Sky.

