Giuffredi annuncia: "Per due miei assistiti il capitolo a Firenze è finito"

Mario Giuffredi risponde alle parole di Raffaele Palladino in conferenza stampa, con l'annuncio del tecnico che Cristiano Biraghi è stato escluso dalla lista dei convocati per scelta tecnica in vista della partita di Conference League di domani sera. Intercettato in esclusiva da Firenzeviola.it, l'agente di Biraghi e Parisi ha annunciato: "A Palladino risponderò a fine mercato, oggi non mi va troppo di parlarne. Ma a gennaio andranno via sia Biraghi che Parisi, entrambi. Offerte? Dico di sicuro solo che se andranno, poi a Palladino risponderò a tempo debito così vediamo quante palle ha".

Ci sono già club su di loro?

"Sicuramente abbiamo qualcosa ma i giocatori andranno via entrambi. Non so ancora se a titolo definitivo ma il loro capitolo a Firenze è finito".