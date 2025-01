Sorpresa se Danilo si complica: il nuovo centrale può arrivare sempre dalla Juve

vedi letture

Danilo è il primo obiettivo del Napoli per la difesa, ma non mancano le alternative, soprattutto se la situazione non dovesse sbloccarsi in tempi rapidi. Come scrive il Corriere dello Sport oggi in edicola, si guarda proprio in casa Juve per gennaio, per rinforzare il reparto arretrato.

"La alternative, nel caso in cui non si riuscisse a chiudere il cerchio a gennaio, restano Daniele Rugani, altra proprietà Juve ma ora in prestito all’Ajax, dove soltanto nell’ultimo periodo ha trovato continuità; e più indietro lo svincolato Luiz Felipe".