Spal-Napoli 1-1, le pagelle: buona prova che sbatte sul palo, Milik il migliore, Llorente non sfonda

Ospina 6,5 - Difficile arrivare sul gol. Una prodezza l'intervento che evita al Napoli di andare sotto nella ripresa. Per il resto non è molto sollecitato.

Malcuit 6 - Confermato a destra come terzino di spinta, lo fa con buona continuità, seppur senza riuscire ad incidere. Sull'ennesima sgroppata rimedia una distorsione che non lascia ben sperare ed esce in lacrime (dal 70' Callejon 6 - Entra nel momento di massima spinta, insiste col cross per Llorente ma senza riuscire a trovare la precisione)

Koulibaly 6 - Ha tanta frenesia e questo lo port a commettere qualche errore. Stravince il duello con gli attaccanti della Spal, sul gol non ha colpe e prova ad opporsi senza riuscirci.

Luperto 6 - Sul gol va ad un rinvio errato anziché buttarla in tribuna, ma poi subentrano le responsabilità di altri compagni. Per il resto non commette grosse sbavature e tiene a bada Petagna.

Di Lorenzo 6 - Agisce da terzino bloccato, con la spinta con Malcuit dall'altro lato, poi nella ripresa Ancelotti sgancia anche lui ed arriva sul fondo con continuità.

Elmas 5 - Schierato a destra, ma agisce da falso esterno giocando sempre dentro al campo per lasciare campo a Malcuit. Qualche buona giocata, ma anche diverse imprecisioni (dal 54' Fabian 6,5 - Dà sicuramente maggiore qualità alla manovra, tenta sempre la giocata ed il palo gli nega il gol che avrebbe meritato per l'impatto alla gara)

Allan 6 - E' il cuore della squadra. Recupera e smista, poi nella ripresa agisce da terzino destra per favorire l'uscita fino a quando - con la Spal tutta dietro - partecipa anche lui ad un'assedio interminabile che sfortunatamente non porta alla vittoria.

Zielinski 6,5 - Gestisce con brillantezza tanti palloni, fa ripartire sempre l'azione ed è tra gli ultimi a mollare. Sicuramente un passo avanti rispetto alle ultime uscite deludenti.

Insigne 5,5 - Non incanta. Torna titolare, ma è lontano dai suoi livelli. Qualche percussione nel primo tempo, poi nella ripresa non va oltre qualche spiovente da lontano. Superficiale quando prova a rincorrere l'inserimento sul gol della Spal, traendo in inganno anche i compagni.

Mertens 5,5 - Qualche buona combinazione, soprattutto nel primo tempo, si procura un rigore che l'arbitro poi revoca, ma per il resto non ha grandi palloni giocabili nel cuore dell'area e finisce per uscire dal match (dal 72' Llorente 5,5 - Una ventina di minuti in cui non riesce ad incidere. Non ha tanti palloni, ma uno su cui di testa non incide nel finale con la porta sguarnita)

Milik 7 - Il migliore degli azzurri, sul campo dove si fece male la seconda volta. Sblocca il risultato con un bel sinistro, unisce il gioco abbassandosi con grande qualità. Impegna Berisha più volte e nel finale rifinisce anche la palla della vittoria per Llorente dopo l'uscita del portiere.