Spalletti vuole tenersi Insigne: "L'ho chiamato e gliel'ho detto, al ritorno vedremo altre questioni"

Lorenzo Insigne al centro del progetto Napoli, nonostante un contratto in scadenza tra un anno e un rinnovo di cui si parlerà solo dopo l'Europeo? Possibile. Nella sua conferenza stampa di presentazione Luciano Spalletti ha trattato anche il tema, tra i più scottanti di questo periodo, spendendo parole al miele per il capitano azzurro.

Quanto è centrale Insigne nel suo progetto? Che giudizio ha del suo europeo? "Secondo me sarebbe meglio che io parli prima con lui, ma io ne parlo bene (ride, ndr) e non lo turbiamo. Io ci ho parlato con telefono, gli ho fatto i complimenti dopo un gol in nazionale, gli ho detto che a me farebbe piacere fare questo percorso con lui al mio fianco. Poi naturalmente ci sono altre questioni nel calcio e quelle le vedremo quando ritornerà. Gli faccio i complimenti, a lui, Di Lorenzo, per l'europeo spettacolare, ha fatto vedere più volte il suo marchio di fabbrica e faccio i complimenti anche a Di Lorenzo che è completo, forte fisicamente, presente, che si adatta a fare tutto in maniera di qualità. E pure alla nazionale, sembra più una squadra che una selezione di calciatori e stanno sempre nell'altra metà campo e non nella propria, molti allenamenti credo siano per fare gol ed un calcio offensivo, perciò complimenti anche se nell'ultima partita abbiamo visto il palleggio della Spagna, che è il migliore, anche se fino a quel momento l'avevamo fatto noi".