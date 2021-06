Spalletti vuole valorizzare Elmas: ha già deciso dove schierarlo e l'osserverà a Euro2020

Osservato speciale di Luciano Spalletti durante questo Europeo. Eljij Elmas avrà almeno tre partite a disposizione per mettersi in mostra con la sua Macedonia del Nord anche agli occhi del suo nuovo allenatore, la cui intenzione è quella di valorizzare un talento che il Napoli pagò due estati fa circa 18 milioni di euro, come scrive La Gazzetta dello Sport:

"Oggi pomeriggio contro l’Austria, Spalletti potrà studiarsi quella mezzala sinistra - così dovrebbe essere schierato Elmas - della Macedonia del Nord, che con i suoi tempi di inserimento sa proiettarsi in maniera efficace in zona gol. Gattuso lo ha fatto giocare nei più svariati ruoli, Spalletti invece pensa di utilizzarlo quasi esclusivamente nelle tre posizioni dietro la prima punta. Del resto parliamo di un ragazzo di nemmeno 22 anni che ancora deve dare il meglio. Ecco dunque una classica situazione in cui il miglior acquisto può rivelarsi un giovane che il Napoli pagò circa 18 milioni due anni fa per ingaggiarlo in Turchia dal Fenerbahce".