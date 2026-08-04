Spinazzola esalta Allegri: "In campo ci fa andare forte! Centenario? Una responsabilità in più"

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Leonardo Spinazzola a Sky Sport: elogio ad Allegri, il peso del Centenario del Napoli e l'obiettivo Champions League.

Leonardo Spinazzola, terzino del Napoli, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport dal ritiro di Castel di Sangro. L'azzurro parte con l'elogiare Massimiliano Allegri, con cui aveva già lavorato alla Juventus: "È sempre molto equilibrato, gli piace scherzare e instaurare un rapporto con tutti, però in quell’ora e mezza in campo ci fa andare veramente forte".

Sul Centenario: "Sappiamo che questo è un anno importante per tutto il popolo napoletano, è una responsabilità in più" ha spiegato Spinazzola, che ha rinnovato il proprio contratto con gli azzurri fino al 2028 poco più di un mese fa.

Sulla Champions League e sull'importanza del percorso già dalla League Phase: "Sappiamo che la Champions è un altro palcoscenico, ci sono squadre molto più forti a livello economico, ma è normale che in questo format si abbiano più possibilità di passare il girone, poi diventa un terno al lotto e va tutto a episodi. Dobbiamo crescere e fare una grande fase a gironi".