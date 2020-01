Sportitalia - Lobotka, tutto come da piani: Gattuso lo attende per la Lazio

Il Celta Vigo è una società solida, giusto. Ma il Napoli sapeva, contrariamente a quanto circolato, che l’operazione Lobotka non sarebbe stata chiusa in uno o due giorni. E' quanto scrive sul suo sito l'esperto di mercato di Sportitalia, Alfredo Pedullà, che fa chiarezza sui tempi per l'arrivo del centrocampista slovacco: "Qualche giorno significa ancora un po’ di pazienza. Calma, serve calma, il resto verrà. Magari prima ancora della prossima settimana, la tavola è comunque apparecchiata. Abbiamo sempre escluso l’ipotesi Lobotka per Napoli-Inter, Gattuso con pazienza lo aspetta magari per prepararlo in vista di Lazio-Napoli. Il Napoli aveva messo in preventivo 15 milioni più 3 di bonus, è disposto ad aumentare ancora, ha incassato da tempo il sì del calciatore che ora ha mandato in avanscoperta i suoi agenti con la chiara necessità (sì, necessità) di spingere per perfezionare la cessione. Cessione che, dal suo punto di vista, è il mantenimento di una vecchia promessa".