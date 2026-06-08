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SSCNapoli, nessuna cessione! Rai: “Interrotto dialogo con Rizzetta, club non in vendita”
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"Il Napoli resta ad Aurelio De Laurentiis, nn c’è più dialogo con Rizzetta, la persona che era a capo del gruppo interessato".
Napoli, nessuna cessione: "Interrotto dialogo con Rizzetta, club non in vendita". A confermarlo è stato Ciro Venerato nel corso di un collegamento con Rai News 24. L'esperto di mercato della Rai ha spiegato: "Il Napoli resta ad Aurelio De Laurentiis, nn c’è più dialogo con Rizzetta, la persona che era a capo del gruppo interessato".
Adl chiude per la cessione del club
Venerato ha aggiunto: "Aurelio De Laurentiis aperto alla possibilità di inserimento di investitori stranieri per quanto concerne le strutture, ma la SSCNapoli resterà fuori da questi discorsi. Il Napoli ci tiene a ribadirlo anche in maniera chiara in vista delle trattative di mercato".
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Giornalista e vice-direttore di TuttoNapoli.net. Opinionista su Radio TuttoNapoli e Tmw Radio ed è presenza televisiva su Otto Channel, occupandosi inoltre di comunicazione e social media.
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