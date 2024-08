Svolta Gaetano: il Parma sta per chiudere, ecco quanto incasserà ADL

Viaggia verso il capitolo finale la vicenda di Gianluca Gaetano: secondo il Corriere dello Sport, infatti, il Parma s'è messo in una posizione di vantaggio nei confronti del Cagliari, deciso a non partecipare ad aste, e dunque nei prossimi giorni il suo futuro sarà chiaro. E il Napoli incasserà 8-9 milioni di euro da reinvestire per il prossimi acquisto in pectore, ovvero Gilmour.