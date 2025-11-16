Svolta tattica? Repubblica: il 4-3-3 non convince, Conte pensa a una nuova soluzione

Antonio Conte non dorme sonni tranquilli e, in questi giorni di sosta, sta analizzando attentamente i problemi del suo Napoli. Il 4-3-3, finora adottato, non sta ingranando, lasciando l'impressione di una squadra macchinosa e, soprattutto, un Rasmus Hojlund troppo isolato in attacco. Come riporta Repubblica, l'allenatore è al lavoro per trovare una soluzione che dia maggiore supporto al bomber danese, un po' come faceva Raspadori lo scorso anno al fianco di Lukaku. L'idea che sta prendendo corpo è un cambio di sistema: un ritorno al 4-4-1-1.

La mossa strategica vedrebbe l'accentramento di David Neres nel ruolo di trequartista, agendo da raccordo proprio alle spalle di Hojlund. La formula "Neres più Hojlund" è al momento la più accreditata. Neres, del resto, non è nuovo a ricoprire posizioni centrali: ha già fatto benissimo, da falso nueve, nella sfida al Maradona contro l'Inter, una mossa che mandò in tilt la difesa nerazzurra.

L'esterno brasiliano sembra trovarsi particolarmente a suo agio in una posizione più centrale, garantendo quella imprevedibilità e quel supporto che finora sono mancati. La formula 4-3-3 con Elmas e Politano sugli esterni ha convinto poco, e la squadra è a secco di idee offensive dall'infortunio di De Bruyne, l'unico in grado di garantire verticalizzazioni improvvise. Conte è pronto a cambiare per sbloccare l'attacco già dalla prossima gara contro l'Atalanta.