TN - Giuntoli, ancora nessun incontro con gli agenti di Politano: gli aggiornamenti

Non c'è ancora stato nessun incontro tra Cristiano Giuntoli e gli agenti di Matteo Politano per definire l'accordo sull'ingaggio dell'esterno dell'Inter. Ieri il ds del Napoli ha incontrato Lippi e questa mattina è previsto un nuovo incontro, ma al momento - secondo quanto raccolto da Tuttonapoli.net - Giuntoli si trova ancora all'interno dell'hotel in zona Porta Venezia, probabilmente attendendo un cenno per un nuovo confronto oppure in attesa del ritorno di Lippi. Seguiranno aggiornamenti.