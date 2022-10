Tournèe negli Usa durante il Mondiale: presto tutte le novità con amichevoli anche al Maradona

Durante il Mondiale il Napoli potrebbe andare in tournée in America. Luciano Spalletti aveva rivelato questa possibilità dopo la gara col Torino

Durante il Mondiale il Napoli potrebbe andare in tournée in America. Luciano Spalletti aveva rivelato questa possibilità dopo la gara col Torino, l'edizione odierna del Corriere dello Sport aggiunge: "Sabato è cominciato il tour de force con dodici gare in quarantadue giorni, durante il Mondiale il Napoli sta pianificando una tournée, è stato lo stesso Spalletti a rivelarlo durante la conferenza stampa di sabato. A breve ci saranno novità, la meta scelta sono gli Stati Uniti con possibili amichevoli anche al Maradona nei giorni di pausa tra novembre e dicembre".