Tra poche ore arriverà un altro annuncio importantissimo

Il calcio italiano si ferma, quello europeo non si ancora quando e se verrà interrotto. Ieri l'annuncio del Premier Conte di sospendere la Serie A e tutti gli altri campionati, attesa a breve un'altra notizia estremamente importante che coinvolgerà personalmente il Napoli.

In Spagna incontro decisivo. In attesa di capire se anche la Champions sarà investita o meno dall'emergenza, questa mattina alle 9 il governo si riunirà per decidere delle sorti di Barcellona-Napoli, gara a porte aperte (i biglietti sono regolarmente in vendita) ma che potrebbe essere chiusa ai tifosi da un momento all'altro. Poche ore, dunque, e ci saranno novità importanti. Già la gara di questa sera tra Valencia e Atalanta si giocherà senza tifosi, scelta inevitabile per evitare la diffusione del contagio. Un'ora dopo in Italia previsto il consiglio straordinario della Figc su una scelta che, come detto, è già stata annunciata dallo stesso governo: stop allo sport. Quindi anche al calcio.