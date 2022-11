Tragedia Ischia, ADL annuncia: “Il Napoli verserà 100.000 euro per le vittime dell'alluvione”

Aurelio De Laurentiis entra in scena dopo l’alluvione avvenuto nei giorni scorsi ad Ischia che ha purtroppo provocato diverse vittime

TuttoNapoli.net

Aurelio De Laurentiis entra in scena dopo l’alluvione avvenuto nei giorni scorsi a Casamicciola, comune dell'isola di Ischia, che ha purtroppo provocato diverse vittime. Il presidente del Napoli, attraverso un tweet, ha espresso la sua vicinanza alle famiglie e annunciato che il Napoli verserà 100.00 euro per le vittime dell’alluvione. “Siamo vicini a chi è stato colpito dalla tragedia di Ischia e il Calcio Napoli verserà 100.000 euro per le vittime dell’alluvione”.