Live Diretta Sassuolo-Napoli, pre-partita: c'è attesa per le formazioni

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12.10 - Mancano meno di tre ore al fischio d'inizio. C'è grande attesa anche per conoscere le formazioni scelte da Massimiliano Allegri e Ignazio Abate

Le ultime sul Napoli

Massimiliano Allegri dovrebbe confermare il 4-3-3. Tra i pali c'è Milinkovic-Savic, in difesa la certezza è Rrahmani, accanto a lui il ballottaggio dovrebbe essere vinto da Beukema, preferito a Rafa Marin. Sulla corsia sinistra agirà Olivera, con Spinazzola ancora dirottato a destra. A centrocampo, De Bruyne sarà sostuito da Anguissa; completano il reparto Gilmour e McTominay. In attacco, il riferimento centrale resta Hojlund, con Politano e Noa Lang in suo supporto sugli esterni. Restano indisponibili Meret, Di Lorenzo, Buongiorno, Badiashile, Lobotka, De Bruyne, Alisson Santos e Vergara.

Le probabili formazioni

SASSUOLO (4-3-3): Muric; Walukiewicz, Idzes, Caleta-Car, Doig; Thorstvedt, Matic, Sulemana; Berardi, Esposito, Laurienté. All. D'Aversa.

Indisponibili: Koné, Leysen, Boloca, Adzic, Volpato (in dubbio)

NAPOLI (4-3-3): Milinkovic-Savic; Spinazzola, Beukema, Rrahmani, Olivera; Anguissa, Gilmour, McTominay; Politano, Hojlund, Lang. All. Allegri.

Indisponibili Meret, Di Lorenzo, Buongiorno, Badiashile, Lobotka, De Bruyne, Alisson Santos e Vergara.

Il Napoli torna in campo dopo il pareggio in Champions di Manchester e cerca la seconda vittoria consecutiva in campionato dopo la gara interna contro il Torino. Oggi, domenica 29 novembre alle ore 15, gli azzurri giocheranno in trasferta a Reggio Emilia, nel match valido per la tredicesima giornata di Serie A contro il Sassuolo. A ricevere la squadra guidata da Allegri la formazione di D'Aversa, reduce dal debutto poco felice sulla panchina neroverde contro il Genoa. Napoli a caccia della vittoria in trasferta che manca dal 28 ottobre, 4-1 a Monza.

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