Allegri a Dazn: “Oggi tante insidie! Lang? Sta crescendo, deve essere ancora più determinante”

Massimiliano Allegri presenta la sfida contro il Sassuolo e si sofferma su De Bruyne e Lang.

L'allenatore del Napoli Massimiliano Allegri è intervenuto ai microfoni di DAZN nel pre-partita della sfida contro il Sassuolo, sottolineando l'importanza di dare continuità alla vittoria ottenuta contro il Torino.

Quali sono le insidie di questa partita?

“Il Sassuolo ha fatto sempre molto bene con le grandi, viene da un momento non felice e quindi la partita è ancora più importante per loro. Non abbiamo ancora vinto due partite di seguito e mai due partite di fila senza prendere gol. È una partita importante per dare continuità, altrimenti la vittoria col Torino non avrebbe senso”.

Nessun centrocampista in panchina.

“De Bruyne si è fermato, c'è qualche soluzione in corsa. Oggi bisogna fare una partita con grande rispetto, molto solida, con grande umiltà, perché il risultato è molto importante”.

Quanto è soddisfatto della risposta di Lang?

“Sta crescendo, ha qualità importanti, ma deve crescere ancora molto. Martedì ha fatto gol, ma al limite dell'area deve essere ancora più determinante in fase di conclusione”.