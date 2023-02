Tutti in piedi per Kvara: il gol numero 10 con l'eleganza di Baggio e Kakà

Diventa sempre più semplice stare lassù, scrive il Corriere della Sera celebrando la coppia Kvara-Osimhen

Diventa sempre più semplice stare lassù, scrive il Corriere della Sera celebrando la coppia Kvara-Osimhen: "La squadra di Spalletti mette sul gradino più alto due uomini, Osimhen e Kvara che alla fine decidono che la vittoria è l’unica legge che vale per loro stessi e per continuare la marcia verso lo scudetto. Trenta metri palla al piede, il georgiano, elude tre di avversari e col destro infila Consigli nell’angolino. Un cameo, il più importante di tutti quanti gli altri, il gol numero 10 nella stagione d’esordio in serie A. La sua panchina si alza in piedi e lo applaude, e non è il vantaggio a emozionare lo sguardo freddo con gli occhi spalancati nel vuoto di Spalletti ma il pregio di un gol voluto e realizzato con tecnica ed eleganza, come abbiamo visto fare a campioni del calibro di Baggio o di Kakà dei tempi d’oro.