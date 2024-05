Udinese-Napoli 1-1 (Osimhen 51’, Success 92’): altra figuraccia contro un avversario inesistente

Il Napoli regala il pareggio al 92' all'Udinese che non era praticamente scesa in campo nel secondo tempo

22.39 - Finisce qui.

92' - Clamoroso, pareggia l'Udinese. Dagli sviluppi di punizione, sponda aerea di Kristensen per Success che controlla e incrocia alle spalle di Meret. Il nigeriano non andava in gol da un anno.

90' - Ci saranno 5 minuti di recupero.

88' - Viene sostituito Kamara e subentra Zemura per l'Udinese.

88' - Esce Osimhen ed entra Simeone. Saranno da valutare le condizioni del nigeriano.

87' - Napoli in ansia: smorfie di dolore per Osimhen che accusa un problema al ginocchio.

84' - OSIMHEN! Di Lorenzo premia lo scatto di Osimhen alle spalle della difesa: il nigeriano libera il destro sul primo palo ma Okoye fa buona guardia. Sulla respinta si avventa Traoré che calcia ma Bijol sporca in corner.

82' - Calzona corre ai ripari: lancia nella mischia Ngonge. Esce Lindstrom.

81' - Annullato il gol ad Osimhen. Il nigeriano era in posizione di offside.

80' - GOL GOL GOL GOL! RADDOPPIO NAPOLI. DOPPIETTA DI OSIMHEN. Straripante Lobotka sfrutta la prateria lasciata dall'Udinese e serve Osimhen in area. Il nigeriano col destro mette in buca d'angolo e infila Okoye.

77' - Ottima traccia sulla destra tra Anguissa e Politano, quest'ultimo serve in mezzo Osimhen che finisce giù. Tutto regolare per l'arbitro.

76' - Politano riceve al limite e prova la conclusione col destro, ma smorza la palla che arriva lenta tra le braccia di Okoye.

73' - Primo cambio di Calzona. Forze fresche a centrocampo: entra Traoré per Cajuste.

70' - Meret è bravo a respingere il corner a rientrare di Samardzic, indirizzato verso la porta.

69' - Cambio Udinese: entra Ebosele al posto di Ehizibue.

68' - OKOYE! L'Udinese pasticcia in costruzione, Lobotka ne approfitta e prova a servire Osimhen: Okoye è bravissimo in uscita bassa ad anticipare il nigeriano all'ultimo.

65' - Samardzic pesca Zarraga in area che prova a girarla di testa, ma il suo tentativo termina fuori.

62' - Si accende Samardzic: ancora dalla destra il serbo rientra, salta Lobotka e cerca l'incrocio dei pali col mancino a giro. Palla alta sopra la traversa.

61' - DAVIS! Appena entrato Davis punta la difesa e col mancino conclude rasoterra sul primo palo: Meret si distende ed evita il gol.

60' - Spunto di Success: finta del nigeriano che si porta la palla sul mancino e calcia. Devia in corner Rrahmani.

57' - Gioco fermo: Anguissa nel tentativo di fermare Success ha travolto Rrahmani, che è rimasto a terra dolorante.

55' - Napoli avanti al primo tiro nello specchio. Osimhen a segno nella stessa porta dove un anno e due giorni fa depositò il gol scudetto. Victor trova la rete per la sesta partita di fila contro l'Udinese.

53' - Cannavaro prova a dare una scossa ai suoi. Doppio cambio: entrano Success e Davis per Brenner e Lucca.

51' - OSIMHEN! NAPOLI IN VANTAGGIO! Cross al bacio di Politano col piede debole, Osimhen di testa anticipa tutti e con l'aiuto del palo firma il vantaggio.

49' - Punizione a rientrare dalla sinistra di Lindstrom: palla troppo lunga per tutti.

47' - CAJUSTE! Ferreira si addormenta in area, Cajuste gli ruba il pallone e scarica il mancino forte sul primo palo: respinge Okoye riuscendo a bloccare prima dell'arrivo di Osimhen.

46' - Nessun cambio nell'intervallo: in campo gli stessi 22 della prima frazione di gioco.

21.48 - Comincia il secondo tempo.

21.33 - Finisce il primo tempo. 0 tiri in porta nei primi 45 minuti.

45' - Ci saranno 2 minuti di recupero.

44' - OCCASIONE UDINESE! Bijol riceve in area e fa una girata da vero attaccante: la palla sibila accanto al palo alla destra di Meret.

41' - Lancio nel vuoto dell'Udinese, ma Ostigard non si accorge di essere libero e regala calcio d'angolo ai friulani.

39' - Ci prova Politano: il numero 21 azzurro si defila sulla sinistra e va al cross, murato da Samardzic.

36' - Gioco fermo: problemi fisici per Walace dopo uno scontro con Osimhen.

34' - BRIVIDO PER IL NAPOLI! Break di Ehizibue sulla destra che serve un rigore in movimento a Lucca: Rrahmani col corpo scherma la conclusione. Sulla ribattuta Samardzic prende la mira e cerca l'incrocio dei pali col mancino a giro: palla di poco fuori.

30' - Poche emozioni in questa prima mezz'ora al Bluenergy Stadium. Ritmi bassi e gioco spezzettato: nessuna delle due squadre prova l'affondo.

28' - Osimhen prova lo spunto sulla destra ma viene raddoppiato e perde il pallone. Il Napoli è però reattivo in pressione alta e recupera subito la sfera.

23' - Primo squillo del Napoli: Lobotka imbuca in area per Osimhen che arriva al tiro ma viene murato dalla retroguardia bianconera.

21' - Altra punizione per l'Udinese ma non cambia l'esecuzione di Samardzic: cross troppo lungo per tutti, palla che termina sul fondo.

18' - Brenner apre per Kamara che sfrutta lo spazio davanti a sé e arriva al tiro: conclusione che si spegne ampiamente a lato.

16' - Il gioco si ferma per qualche istante: lo stadio ricorda le vittime del terremoto che colpì il Friuli esattamente 48 anni fa, il 6 maggio 1976.

15' - Battuta insidiosa di Lindstrom che costringe Okoye all'intervento in tuffo coi pugni.

14' - Osimhen riceve spalle alla porta e guadagna un'ottima punizione incassando il calcio di Bijol.

13' - Possesso palla nelle mani del Napoli, ma l'Udinese è attenta a intasare le linee di passaggio verticale.

10' - Punizione Udinese dal vertice sinistro della trequarti azzurra: Samardzic si incarica della battuta ma il suo cross è fuori misura. Rinvio dal fondo.

7' - Di Lorenzo riceve sulla destra e va al cross, Bijol svirgola nel tentativo di rinvio e per poco non concede autogol. Sarà corner per gli azzurri.

6' - Lobotka calibra male per Anguissa, cercato subito Lucca col lancio lungo ma è bravo Ostigard ad anticiparlo di testa.

3' - Ferreira prova lo spunto sulla destra, Lindstrom lo contiene e chiude in corner.

20.45 - PARTITI! COMINCIA IL MATCH!

20.41 - Le squadre fanno il loro ingresso sul terreno di gioco

19.33 - Le formazioni ufficiali

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Ostigard, Olivera; Anguissa, Lobotka, Cajuste; Politano, Osimhen, Lindstrom. All. Calzona

UDINESE (3-4-2-1): Okoye; Ferreira, Bijol, Kristensen; Ehizibue, Zarraga, Walace, Kamara; Samardzic, Brenner; Lucca. All. Cannavaro

Occhio al giallo. Dopo l'Udinese, per il Napoli arriverà il Bologna. Pasquale Mazzocchi, Stanislav Lobotka e Victor Osimhen sono diffidati e dunque, in caso di cartellino giallo stasera, salterebbero la successiva sfida casalinga contro la formazione allenata da Thiago Motta in programma sabato 11 maggio alle ore 18. Tra i friulani sono invece diffidati Ebosele, Giannetti, Success, Thauvin, Bijol, Kamara, Ferreira, Ehizibue.

Gli uomini più attesi: Lindstrom, chiamato a sostituire Kvaratskhelia oggi, in otto mesi con il Napoli ha collezionato le stesse presenze da titolare messe insieme con l’Eintracht in una ventina di giorni ad agosto (2). Ci si aspetta una reazione da parte del danese, in quella che potrebbe essere una delle ultime chance della sua stagione in azzurro. Samardzic, il Napoli è l’unica squadra contro cui ha segnato più di un gol in Serie A: due reti, arrivate nelle ultime tre sfide contro i partenopei in campionato, anche se queste marcature sono entrambe arrivate al Maradona e da subentrato.

In casa Udinese, anche Cannavaro è in emergenza: sono indisponibili per infortunio Silvestri, Lovric, Thauvin, Deulofeu, Ebosse e Giannetti, mentre sono squalificati Perez e Payero. Dunque Okoye in porta, linea difensiva composta da Ferreira-Bijol-Kristensen. In mediana scelte obbligate: ci sarà Zarraga insieme a Walace, sugli esterni invece è doppio ballottaggio Ehizibue-Ebosele e Kamara-Zemura, con i primi rispettivamente favoriti. Davanti nessun dubbio: Pereyra e Samardzic agiranno alle spalle dell'unica punta Lucca.

In casa Napoli, mister Calzona dovrà fronteggiare diverse assenze: sono infatti out per infortunio Kvaratskhelia, Raspadori, Zielinski, Dendoncker e Gollini. Tra i pali pronto Meret, in difesa insieme a Rrahmani ci sarà Ostigard, con Juan Jesus che non è al meglio. Sulle corsie laterali Di Lorenzo e Olivera più di Mario Rui. In mediana non si toccano Lobotka e Anguissa, per la terza maglia è ballottaggio tra Cajuste e Traoré, con lo svedese in vantaggio. Davanti Lindstrom è in pole su Ngonge per sostituire Kvara, completano il tridente Osimhen e Politano.

Amici di Tuttonapoli, buonasera e benvenuti nella diretta testuale di Udinese-Napoli