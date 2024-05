Occhio al giallo: in tre sono diffidati e rischiano la squalifica per il Bologna

Occhio al giallo. Dopo l'Udinese, per il Napoli arriva il Bologna. Pasquale Mazzocchi, Stanislav Lobotka e Victor Osimhen sono diffidati

© foto di www.imagephotoagency.it

Occhio al giallo. Dopo l'Udinese, per il Napoli arriva il Bologna. Pasquale Mazzocchi, Stanislav Lobotka e Victor Osimhen sono diffidati e dunque, in caso di cartellino giallo nella partita in trasferta contro l'Udinese in programma lunedì 6 maggio alle ore 20:45, salterebbero la successiva sfida casalinga contro la formazione allenata da Thiago Motta in programma sabato 11 maggio alle ore 18.