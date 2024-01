UFFICIALE - In attesa dell'annuncio, Dendoncker ancora non si allena con la squadra

Così il centrocampista belga non ha potuto ancora allenarsi agli ordini di Walter Mazzarri.

Oggi dovrebbe svolgere il primo allenamento, ma non lo farà con il resto della squadra. Leander Dendoncker oggi dovrebbe diventare ufficialmente un nuovo calciatore del Napoli, in prestito con diritto di riscatto dall'Aston Villa, ma l'annuncio non è ancora arrivato.

