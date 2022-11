UFFICIALE - Kvaratskhelia non è tornato ad allenarsi in gruppo, solo terapie e palestra: out con l'Empoli

'esterno georgiano, bloccato da una lombalgia acuta, oggi si è recato a Castel Volturno, ma non si è allenato con il resto dei compagni

Niente rientro in gruppo per Khvicha Kvaratskhelia alla vigilia della sfida di campionato contro l'Empoli. L'esterno georgiano, bloccato da una lombalgia acuta, oggi si è recato a Castel Volturno, ma non si è allenato con il resto dei compagni e si è limitato a fare terapie e un po' di lavoro in palestra, come comunicato dal club azzurro nel consueto report dal Training Center.