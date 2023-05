UFFICIALE - Osimhen non si è allenato: il motivo

Il Napoli è tornato in campo questa mattina. La squadra si è allenata sul campo 2

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Il Napoli è tornato in campo questa mattina. La squadra si è allenata sul campo 2 aprendo la sessione con attivazione a secco e torello. Successivamente il gruppo ha svolto lavoro di potenza aerobica. Chiusura di seduta con partitina a campo ridotto. Assente Osimhen per uno stato influenzale. Mario Rui ha svolto lavoro personalizzato in campo.