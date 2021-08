ULTIM’ORA Sky - Manolas spinge, si abbassa l’ingaggio per l’Olympiacos: i dettagli

Il giornalista Gianluca Di Marzio ha parlato ai microfoni di 'Calciomercato l'Originale' del caso Manolas: "Il difensore del Napoli ha chiesto e continua a chiedere tutti i giorni di tornare in Grecia all’Olympiacos, rinunciando anche tanti soldi. Attualmente percepisce un ingaggio di 4.5mln, i greci gli darebbero 1.8. Il Napoli a bilancio ha ancora 21mln di Manolas, bisognerà capire se l’Olympiacos riuscirà a dare al club azzurro una cifra per non avere una minus-valenza. E' una situazione che il Napoli dovrà risolvere, se il greco andrà via dovrà poi trovare un eventuale sostituto".