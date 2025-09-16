Un solo vero dubbio di formazione per Conte in vista di Manchester
Detto di Meret, che potrebbe tornare tra i pali, la formazione per l'Etihad sembra fatta. Pochi dubbi. Resiste un solo ballottaggio. Ne scrive il Corriere dello Sport oggi in edicola. "Politano a destra, a tutta fascia, e una linea a quattro che senza Rrahmani, ancora alle prese con i postumi del problema alla coscia destra rimediato con la nazionale kosovara, dovrebbe presumibilmente essere la stessa di Firenze: Di Lorenzo, Beukema, Buongiorno e Spinazzola.
Ecco, se vogliamo, l’unico dubbio da risolvere è a sinistra: Spina e Olivera sono allo sprint, testa a testa per un posto, con il primo reduce da due serate da titolare in campionato e in vantaggio dopo l’ottima prestazione con la Fiorentina. Oltre agli infortunati Contini, Lukaku e Rrahmani, domani anche Mazzocchi e Marianucci non salteranno a bordo del charter che decollerà verso Manchester da Capodichino dopo l’allenamento: sono entrambi fuori dalla lista Uefa".
UEFA Champions League 2025-2026
|VS
|Manchester City
|Napoli
