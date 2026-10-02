Italia, Vergara all'esordio: “Felicissimo! Vogliamo giocare a viso aperto con tutte. Ecco cosa mi ha detto il mister"

Vergara racconta le emozioni dell’esordio con l’Italia e il pareggio con la Francia: “Usciamo scontenti, ma con grande fiducia”.

Antonio Vergara, centrocampista del Napoli, ha parlato ai microfoni della Rai dopo il suo esordio con la Nazionale italiana nel pareggio contro la Francia in Nations League. Una serata speciale per l'azzurro, che ha debuttato allo Stade de France mostrando subito personalità e quella spontaneità che caratterizza il suo modo di giocare: “Sì, sono felicissimo per il debutto e poi io gioco così, alla fine un debutto non è una partita”.

Debuttare allo Stade de France non è da tutti?

“No, sicuramente, però non lo so, mi esce spontaneo giocare, quindi possiamo giocare per tutti”.

Mancini ti ha chiesto questa spontaneità?

“No, il mister mi chiede semplicemente di stare tranquillo e mi ha detto che quando giochi in quella posizione devi puntare”.

L'Italia è venuta qui senza fare da comprimaria e alla fine esce anche con qualche rimpianto per non aver vinto?

“Sicuramente, soprattutto all'ultimo, dove giocavamo uno in più, potevamo spingere di più e portarla a casa. Però no, non veniamo per di certo a difenderci, vogliamo giocare a viso aperto con tutte e giocarcelo”.

Guardando gli highlights, da chi sei rimasto particolarmente impressionato?

“No, stavano facendo rivedere il gol di Olise e ho detto: dove l'ha messa, imparabile”.

Cosa ti resta di questa notte?

“Sicuramente tante emozioni per il debutto in Nazionale”.

E cosa resta a questa Italia pensando già alla prossima partita contro la Turchia?

“Sicuramente tanto ottimismo e fiducia in noi stessi, perché sappiamo che la Francia è una squadra forte e uscire un po' scontenti per un pareggio ci può dare grande fiducia”.