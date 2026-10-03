Francia-Italia 1-1, le pagelle di Tmw: Vergara dà freschezza e imprevedibilità

L’Italia pareggia 1-1 contro la Francia allo Stade de France: Bastoni risponde a Olise. Le pagelle degli Azzurri di TMW.

L’Italia esce imbattuta dallo Stade de France, conquistando un prezioso 1-1 contro la Francia che mantiene gli Azzurri in corsa per il passaggio al turno successivo di Nations League e, nella peggiore delle ipotesi, contribuisce ad allontanare lo spettro dei playout. La squadra di Roberto Mancini risponde alla splendida punizione di Michael Olise grazie a Bastoni, ancora a segno dopo la rete realizzata a Bursa contro la Turchia. Una prova di carattere dell’Italia, capace di soffrire nei momenti di maggiore pressione francese e di trovare il pareggio nella ripresa.

Francia-Italia 1-1, le pagelle di TMW: Donnarumma protagonista e Bastoni ancora in gol

Tra i protagonisti della serata spiccano inevitabilmente Gianluigi Donnarumma, decisivo con numerosi interventi, e Bastoni, autore del gol dell’1-1. Da segnalare anche l’esordio con la Nazionale maggiore di Antonio Vergara, entrato nella ripresa e schierato sulla sinistra del tridente offensivo.

Queste le pagelle di Tuttomercatoweb dell’Italia:

Donnarumma 7,5 - Inoperoso nel primo tempo, straordinario nella ripresa con ripetute parate di ogni tipo. Sulla magia di quest'ultimo su punizione non può nulla.

Kayode 7 - Forza fisica straripante, coraggio, buone scelte. E quelle rimesse che sono dei cross. La sua posizione sulla destra è più salda dopo stasera.

Scalvini 6,5- Meno in evidenza di Bastoni ma comunque efficace nelle sue chiusure.

Bastoni 7,5 - Si sta scoprendo goleador. Secondo gol consecutivo, miglior marcatore del Mancini-bis. Oltre all'abilità nel costruirsi il gol è stato notevole anche nelle chiusure difensive. Sorpattutto quella nel finale su Olise.

Calafiori 6 - Questa sera rinuncia alle avanzate, limitandosi al ruolo di terzino ben interpretato soprattutto nel primo tempo.

Frattesi 6 - La partita non lo mette nelle condizioni di esaltare le sue caratteristiche. Resta schiacciato, eppure ha nel primo tempo una grande occasione. Sfortunato nella circostanza. Dall'80' Doumbia sv.

Tonali 6 - Schiacciato davanti alla difesa dal pressing francese, dà comunque una grossa mano in difesa distribuendo il pallone con precisione. Dal 62' Barella 6 - Discreto ingresso in campo.

Fagioli 6 - Partita di sacrificio dove riesce anche a inventare un paio di giocate illuminanti. Dal 90' Scamacca sv.

Kean 6 - Spreca una facile palla gol che avrebbe potuto indirizzare la partita in nostro favore. Ha poche occasioni, ma ha il merito di essere lì a sgomitare sempre. E ci regala la superiorità numerica, costringendo Upamecano al fallo da rosso.

Pio Esposito 6 - Non ha una singola occasione da gol, eppure si fa apprezzare per il suo gioco spalle alla porta e per i falli che riesce a conquistare. Quasi manda in gol Frattesi nel primo tempo. Dal 62' Vergara 6,5 - L'ingresso che ci voleva. Dà freschezza e imprevedibilità con i francesi che faticano a contenerlo.

Sebastiano Esposito 6 - Questa volta non brilla troppo. Schierato questa volta a destra, quasi manda in gol Kean dopo pochi minuti. Poi è una sofferenza, dove è costretto a fare anche il terzino. Dall'80' Maldini sv.

Commissario tecnico: Roberto Mancini 6,5 - Il calcio champagne di Bursa lascia spazio a uno stile molto più pratico contro una delle squadre più forti al mondo. E nella sofferenza riesce a strappare un punto prezioso più per il morale che per la classifica. E riuscendo comunque ad avere occasioni da gol. Azzeccata la scelta di Vergara per scuotere la squadra