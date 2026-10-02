Belgio, De Bruyne: “Questo stile di gioco mi si addice di più, sto meglio dell’anno scorso”

De Bruyne parla dopo la doppietta alla Turchia: “Questo stile di gioco mi si addice di più, sono in una condizione migliore”.

Kevin De Bruyne è stato il grande protagonista del successo per 3-0 del Belgio contro la Turchia in Nations League. Il centrocampista del Napoli ha trascinato la sua Nazionale con una splendida doppietta, confermando l’ottimo momento di forma. Al termine della partita, De Bruyne ha analizzato la propria prestazione e il momento vissuto con il Belgio, soffermandosi in particolare sul sistema di gioco adottato dal ct Mark van Bommel e sulle sue attuali condizioni fisiche: “Cosa proverò quando salirò sul pullman più tardi? Stanchezza (ride, ndr). All’inizio del ritiro ho detto che mi sentivo bene. Penso di aver disputato tre buone partite. Voglio continuare così”.

Sul gioco proposto da Van Bommel, il fuoriclasse belga ha aggiunto: “Penso che questo stile di gioco mi si addica di più. Voglio sempre spingere in avanti in modo aggressivo. E anche essere aggressivo in attacco. I ragazzi intorno a me sono molto energici, ma questo stile di gioco mi si addice semplicemente di più. E sono anche in una condizione fisica migliore rispetto all’anno scorso”.

Infine, De Bruyne ha risposto alle critiche ricevute: “Non me ne preoccupo. Ho un’autovalutazione critica. So come funzionano le cose in allenamento e in partita. La cosa più importante è che mi diverta”.