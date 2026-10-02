L’Italia di Mancini gioca (finalmente) a calcio! Pari in Francia e segnali positivi per il futuro

L’Italia pareggia 1-1 in Francia: Bastoni risponde a Olise, Donnarumma protagonista con sette parate e buon debutto di Vergara.

Grande prestazione dell’Italia che esce dallo Stade de France con un prezioso 1-1 contro la Francia, riuscendo a mettere in difficoltà una delle Nazionali più attrezzate al mondo. Un pareggio importante soprattutto per il morale, ma utile anche per la classifica del girone di Nations League, con gli Azzurri che restano in corsa per il secondo posto. La squadra di Roberto Mancini difende con ordine e concede ai Bleus la gestione del pallone, senza però rinunciare a rendersi pericolosa. Nel primo tempo le occasioni migliori sono proprio dell’Italia: Kean spreca da pochi passi, mentre anche Frattesi ha l'opportunità di sbloccare il risultato. Si va così all'intervallo sullo 0-0.

Francia-Italia 1-1, Donnarumma super e Vergara entra bene: Bastoni firma il pareggio

Nella ripresa la Francia aumenta la pressione e trova sulla propria strada uno straordinario Donnarumma, protagonista complessivamente di sette interventi. Il portiere azzurro deve arrendersi soltanto al 55’, quando Olise disegna una perfetta punizione che porta in vantaggio la squadra di Zinedine Zidane. Mancini interviene dalla panchina e al 62’ concede l'esordio in Nazionale maggiore ad Antonio Vergara. Il talento del Napoli entra al posto di Pio Esposito, si posiziona sulla sinistra del tridente e porta subito maggiore vivacità alla manovra offensiva. L’Italia alza il pressing e al 68’ trova il pareggio. Bastoni recupera il pallone su Da Cunha, si presenta davanti a Maignan e lo supera in uscita per l’1-1. Nel finale le due squadre si allungano e le occasioni aumentano. Donnarumma continua a essere decisivo, mentre la Francia resta in inferiorità numerica per l’espulsione di Upamecano, arrivata dopo un fallo su Kean. Il risultato non cambia più: l’Italia strappa un punto allo Stade de France e dà continuità alla vittoria ottenuta in Turchia.