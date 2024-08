Verso Verona: Raspadori favorito, DiLo avanzato e Olivera fa 'accentrare' Buongiorno

Domenica si parte. S'inizia dal Bentegodi, dove comincia il campionato, lì dove tra l’altro era iniziato due anni fa. Dove cominciarono a rendersi conto di chi fosse ad esempio Kvaratskhelia. Il Corriere dello Sport racconta che invece domenica pomeriggio i volti nuovi però non saranno tantissimi rispetto alla scorsa stagione: Spinazzola, Buongiorno e Rafa Marin.

I dubbi di formazione dunque sono pochi. A centrocampo mancano i ricambi di Lobotka e Anguissa, sono indisponibili Gaetano e Folorunsho. In attacco, aspettando Lukaku, Raspadori - si legge - resta il favorito per il ruolo di centravanti davanti a Simeone. C’è invece l’imbarazzo della scelta in difesa: "Di Lorenzo potrebbe scalare a destra, facendo scivolare in panchina Mazzocchi, Olivera mettersi a sinistra sulla linea a tre dei centrali, Buongiorno scalare al centro e Rrahmani a destra. Gli altri, quelli con la valigia pronta, si allenano in disparte, in attesa di conoscere il loro futuro. Con il Verona non ci saranno, così come era successo in Coppa Italia contro il Modena".