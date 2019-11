VIDEO TN - “Giocatori mercenari senza p...”, al San Paolo scoppia la rabbia ultrà e lo striscione “rispetto”

C'è rabbia, tanta rabbia nell'ambiente napoletano. Per quello che s'è pensato potesse essere di grande e che invece s'è ridimensionato negli ultimi giorni. Invece di grande c'è solo la contestazione oggi. Quella dei tifosi ai calciatori all'esterno del San Paolo, in occasione dell'allenamento a porte aperte organizzato per oggi dalla società.

Il tifo organizzato s'è piazzato all'esterno dell'ingresso spogliatoi, quello dove entreranno gli azzurri, per mandare un messaggio chiaro ad un destinatario preciso. "Giocatori mercenari", urlano arrabbiatissimi. Ed espongono lo striscione "Rispetto". Questo, probabilmente, è rivolto anche alla società e al presidente De Laurentiis. Perché sono tutti colpevoli di una situazione surreale.