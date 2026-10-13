Live Villarreal-Napoli 2-1 (Rrahmani 8', Mikautadze 23', Mourino 26'), gli spagnoli la ribaltano 3'! 2T in corso

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69' - TERZO CAMBIO PER IL VILLARREAL: entra Foyth, esce Moleiro.

66' - IL VILLARREAL PUO' COMPLETARE I CAMBI: entrano Oluwaseyi e Freeman.

65' - Il Napoli non approfitta della superiorità numerica.

63' - CLAMOROSO VILLARREAL! L'arbitro ferma il doppio cambio per perdita di tempo, spagnoli in 9 uomin dopo l'uscita dal campo di Moreno e Mikautadze.

62' - GIALLO PER DE BRUYNE! Il belga trattiene Mourino, che si era presentato al limite dell'area dopo una ripartenza.

60' - TRIPLO CAMBIO PER IL NAPOLI: escono Politano, Giovane e McTominay, entrano Spinazzola, Neres e Lang.

56' - MOLEIRO! Incursione in area dal numero 10 che semina il panico, palla in mezzo per Moreno: anticipo provvidenziale di Badiashile, che manda in angolo.

55' - GIALLO PER GIOVANE: steso a metà campo Mourino, giallo inevitabile per l'ex Verona.

52'- Punizione battuta in area da Moleiro, mischia e alla fine Milinkovic-Savic arriva sul pallone prima del possibile tapin di Navarro.

50' - Azione in ripartenza manovrata del Villarreal, chiusa con un destro a giro di Moleiro che termina alto.

49' - SALIBA! Vega sventaglia in avanti per Comesana, sponda per il compagno di reparto che in area scivola al momento della battuta a rete.

47' - Imbucata di Gilmour per Hojlund, che in area cade a contatto con Luiz Junior. Il portiere prende il pallone e poi un colpo dall'attaccante danese.

22.03 - INIZIA IL SECONDO TEMPO!

21.48 - TERMINA IL PRIMO TEMPO!

47' - Giovane arriva sul fondo e va al cross, ma non riesce a trovare né Hojlund né Politano in area.

21.46 - CONCESSI 2' DI RECUPERO.

44' - Hojlund riceve spalla alla porta e premia l'arrivo di De Bruyne, che calcia da fuori area ma senza troppo successo.

42' - RIENTRA IN CAMPO RAFA MARIN!

41' - MOLEIRO! Il 10 parte da sinistra, si accentra entrando in area e trovando la chiusura di Rrahmani sulla sua conclusione.

40' - Rafa Marin a terra. Lo spagnolo soccorso sembra avere problemi di respirazione dopo una botta al petto. Napoli momentanemente in 10.

39' - Moreno commette fallo su De Bruyne: punizione invitante a favore dal Napoli.

38' - De Bruyne lancia di esterno Giovane, anticipato da un Mourino utile anche in fase difensiva.

36 ' - Politano va via a destra, tiro deviato in corner. Dall'ancolo: sponda di McTominay per Rrahmani che però non riesce a tenere la palla in gioco. Si riparte da una rimessa dal fondo.

35' - Rrahmani si perde Mikautadze che, poco prima di entrare in area, viene rimontato proprio dall'autore dello 0-1 che così si riscatta.

34' - MCTOMINAY! Giovane rientra sul destro e pennella in area per lo scozzese che, lasciato un po' troppo solo, impatta di testa ma spedisce fuori.

33' - GIALLO PER MIKAUTADZE: trattenuto De Bryyne appena varca la linea di metà campo, speso così il giallo.

30' - Comesana scodella in area per Moreno, chiuso da un paio di avversari. Prosegue la marea gialla.

29' - Moleiro suggerisce in area per Mikautadze, stoppato al momento del tiro. Gli spagnoli continuano ad attaccare, Napoli in evidente difficoltà.

28' - Moreno dal limite dell'area imbuca per Mikautadze, ma i due non si capiscono e la sfera si spegne sul fondo.

26' - MOURINO!!! IL VIILLARREAL RIBALTA IL MATCH! Risultato capovolto nel giro di pochi minuti: il 15 in maglia gialla si presenta al limite dell'area e con un gran destro supera Milinkovic-Savic.

25' - Assist in area per Di Lorenzo, che cade a contatto con Mourino al momento della conclusione: per l'arbitro non c'è nulla.

23' - MIKAUTADZE! CHE ERRORE DI POLITANO: 1-1! Retropassaggio da film horror di Politano per Milinkovic-Savic, che di fatto si trasforma in un assist per Mikautadze. Il georgiano supera il portiere avversario e insacca a porta sguarnita.

19' - VEIGA! Ci prova l'ex Juve con un missile da fuori area: palla alta sulla traversa.

18' - MCTOMINAY! Lo scozzese, ottimamente servito in area, con il sinistro prende spreca prendendo solo l'esterno della rete.

17' - Girata di Gerard Moreno deviata in angolo, ma si ricomincia da una punizione per una posizione di fuorigioco.

16' - MORENO! Incornata di testa sugli sviluppi del corner, con il pallone che va fuori non di molto.

15' - Azione personale di Romero, che arriva in zona offensiva e va al tiro procurandosi una chance dalla bandierina. Dagli sviluppi del corner, cross di Navarro deviato in angolo

14' - Moleiro, dal limite dell'area, scodella un pallone in zona porta ma viene bloccato agilmente da Milinkovic-Savic.

12' - Sugli sviluppi del corner il pallone arriva fuori area a Gueye, che ci prova ma non trova la porta.

11' - BADHIASILE SALVA IL NAPOLI! Palla messa in mezzo da Moleiro, Mikautadze calcia di prima intenzione e trova la provvidenziale deviazione di Badiashile sopra la traversa.

10' - Reazione del Villarreal, con un passaggio di Moleiro per Mikautadze ma la difesa del Napoli controlla senza problemi.

8' - RRAHMANI!!! GOOOOOOL!!!! Dagli sviluppi di un corner, Gilmour mette al centro, Rrahmani colpisce la traversa di testa dopo una grande parata di Luiz Junior, il pallone però torna dalle parti del centrale ex Verona, che stavolta insacca.

7' - Giovane premia l'arrivo in zona offensiva di Di Lorenzo, che va al cross: Gueye anticipa Hojlund e spazza via. Primo angolo per il Napoli.

6' - Il Napoli tenta il lancio immediato in avanti verso Hojlund, ma di fatto regala palla a Luiz Junior.

4' - Cross dalla sinistra di Giovane, Veiga anticipa in scivolata Hojlund e mette in fallo laterale.

2' - Il Villarreal tiene palla, Napoli che pressa pronto a ripartire.

21.01 - INIZIA IL MATCH!

20.56 - Le squadre fanno il loro ingresso in campo.

20.30 - Nel pre-partita di Villarreal-Napoli, match valevole per la seconda giornata del League Phase della Champions, il ds azzurro Giovanni Manna è intervenuto ai microfoni di Sky Sport.

Forte turnover ed esordio di Giovane: soddisfazione da parte sua?

"Il turnover è necessario, pensiamo di avere una rosa abbastanza equilibrata. Dovendo giocare 9 partite in 21 giorni, dobbiamo ruotare. Giovane è entrato bene sabato, sta bene, ci permette di avere soluzioni diverse in panchina e oggi partiamo così".

Partita di ulteriore svolta?

"Non dobbiamo dare nessun segnale di svolta: dobbiamo migliorare il ruolino di marcia, è da 3 anni che non vinciamo in trasferta. Dobbiamo migliorare la classifica, provando a fare punti di stasera su un campo complicato. C'è bisogno di una prestazione importante, sono convinto che i ragazzi daranno tutto in campo".

McTominay lo tenete?

"Ha due anni di contratto, vuole rimanere con noi e noi vogliamo che resti più a lungo possibile. C'è un aspetto economico, ci stiamo lavorando sperando di trovare una soluzione che vada bene a tutti. Ci è mancato in queste settimane, siamo contenti di riaverlo e stasera gioca".

A fine anno sarete contenti se?

"Il più lontano possibile in Champions, ma è una competizione complicata e ci vuole anche un po' di culo. Qualificarsi alla prossima Champions è vitale per le squadre italiane, ma abbiamo voglia di arrivare il più vicino possibile alla vetta. Ancora forse non abbiamo trovato il giusto trend di risultati, dobbiamo avere fiducia in questo gruppo che sta dando tanto. A fine stagione dovremo ringiovanire e siamo preparati a farlo. Poi c'è la Coppa Italia, dovremo arrivare in fondo".

20.20 - Nel pre-partita di Villarreal-Napoli, match valevole per la seconda giornata del League Phase della Champions, il tecnico azzurro Massimiliano Allegri è intervenuto ai microfoni di Sky Sport.

3-5-2 o 3-4-2-1?

"C'è Giovane che gioca dall'inizio, è entrato bene. Spinazzola ha fatto una partita dispendioso sabato, c'è il rientro di McTominay e Gilmour. Se facciamo risultato va bene, altrimenti va male".

Serve continuità?

"Partita importante, bisogna fare dei punti per passare il turno. Sarebbe importante cominciare a farli stasera, ma giochiamo contro una buona squadra".

Ci spiega un po' Giovane?

"Può giocare vicino a Hojlund e un po' più esterno. Sta bene ed era giusto farlo giocare".

19.50 - Sono ufficiali le formazioni di Villarreal-Napoli, match valevole per la seconda giornata del League Phase della Champions. Allegri cambia ancora sistema di gioco, stasera gli azzurri scenderanno in campo con il 3-5-2. Tra i pali Milinkovic-Savic sostituisce Meret, confermata la difesa a tre composta da Rafa Marin, Rrahmani e Badiashile. A centrocampo torna dal 1' Scott McTominay, accanto a lui l'altro scozzese Gilmour in cabina di regia con Kevin De Bruyne nel ruolo di mezzala. Sulle fasce Di Lorenzo a sinistra e Politano a destra. In attacco inedita coppia Hojlund-Giovane.

VILLARREAL (4-4-2): Junior; Mourino, Pau Navarro, Renato Veiga, Carlos Romero; Comesana, Pape Gueye, Saliba, Moleiro; Gerard, Mikautadze. All. Inigo Perez

NAPOLI (3-5-2): Milinkovic-Savic; Rafa Marin, Rrahmani, Badiashile; Politano, De Bruyne, Gilmour, McTominay, Di Lorenzo; Giovane, Hojlund. All. Allegri.

19.00 - Il Napoli torna in campo questa sera, martedì 13 ottobre, alle ore 21 all'Estadio de la Ceramica, dove affronterà gli spagnoli del Villarreal nella seconda giornata del League Phase della Champions. Gli azzurri di Massimiliano Allegri arrivano alla ripresa della Champions League dopo l'esordio perso in casa 1-0 contro l'Arsenal il bisogno di ottenere i primi punti nella massima competizione europea.

Come arriva il Napoli: fiducia dopo il Frosinone, Allegri cambia ancora

Il Napoli ha ritrovato vittoria e prestazione contro il Frosinone, battuto 3-0 al Maradona grazie alla doppietta di De Bruyne e al gol di Lang. Allegri ha ottenuto buone risposte dal passaggio alla difesa a tre, ma in conferenza ha ribadito come il discorso sui moduli sia per lui riduttivo e che la gara contro il Villarreal sarà completamente diversa. In Champions gli azzurri sono chiamati a muovere la classifica dopo il ko all’esordio contro l’Arsenal.

Come arriva il Villarreal: tanto dominio, ma poca concretezza

Il Villarreal arriva alla sfida dopo l’1-0 subito contro il Real Madrid al Bernabéu, al termine però di una prestazione positiva. La squadra di Iñigo Pérez ha mostrato in questo avvio di stagione un calcio aggressivo, orientato al pressing alto e al controllo territoriale, ma sta raccogliendo meno rispetto a quanto produce. Proprio la scarsa concretezza sotto porta rappresenta finora uno dei principali limiti degli spagnoli.

Le ultime sul Napoli: Milinkovic-Savic titolare, McTominay verso il ritorno dal 1’

Le indicazioni della vigilia portano a un ipotetico 3-5-2, con Milinkovic-Savic titolare tra i pali come annunciato da Allegri in conferenza stampa, ed il trio difensivo composto da Rafa Marin, Rrahmani e Badiashile. A centrocampo, Gilmour è favorito su Lobotka e può tornare anche McTominay dal primo minuto; a completare la mediana ci sarà De Bruyne, mentre sulle corsie Politano è in vantaggio su Spinazzola e Di Lorenzo dovrebbe spostarsi a sinistra. Davanti resta intoccabile Hojlund con Giovane candidato ad affiancarlo, inserito nella lista Champions al posto dell’infortunato Favasuli. Restano in corsa per una maglia Neres e Lang.

Le ultime sul Villarreal: diversi dubbi per Iñigo Pérez

Iñigo Pérez dovrebbe ripartire dal 4-4-2 che può trasformarsi in un 4-2-3-1. Tra i pali spazio a Gulácsi, in difesa Mouriño è in vantaggio su Freeman sulla destra, mentre al centro è confermato il duo formato da Pau Navarro e Renato Veiga, con Cardona a completare il reparto sulla sinistra. In mediana Pape Gueye è uno dei punti fermi, con Comesaña favorito su Saliba. Sugli esterni dovrebbero agire Akhomach e Moleiro, con una possibile di attaccanti composta da Ayoze Pérez e uno tra Mikautadze e Oluwaseyi.

Buonasera cari amici di Tuttonapoli.net, benvenuti alla diretta testuale di Villarreal-Napoli, match valevole per la seconda giornata del League Phase della Champions.