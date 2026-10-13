Formazione Napoli, Sky: Allegri conferma il 3-4-2-1, novità in mediana e avanti

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Napoli-Villarreal, Sky: McTominay titolare, De Bruyne avanza con Giovane al debutto in Champions. Gilmour avanti su Lobotka

Allegri è pronto a rilanciare McTominay dal primo minuto in Champions League. Lo scozzese tornerebbe titolare dopo il lungo stop e verrebbe inserito in un centrocampo che cambia volto: De Bruyne avanza infatti sulla trequarti, dove troverebbe accanto a sé Giovane. Il brasiliano farà così il suo esordio nella massima competizione europea, dopo essere stato inserito in lista nei giorni scorsi al posto dell’infortunato Favasuli. Una scelta che racconta la volontà del tecnico di dare qualità e imprevedibilità alla fase offensiva, in una serata in cui il Napoli ha bisogno di punti dopo il ko casalingo con l’Arsenal.

Difesa a tre, Milinkovic-Savic in porta e Gilmour in vantaggio su Lobotka

Confermata la difesa a tre, ormai assetto di riferimento dopo il 3-0 al Frosinone. Tra i pali, secondo quanto riporta Sky Sport, Milinkovic-Savic sarebbe preferito a Meret, mentre a centrocampo Gilmour dovrebbe vincere il ballottaggio con Lobotka e prendersi un posto nella mediana. Una scelta legata anche alla gestione delle energie, in un calendario che non lascia respiro e che impone di dosare gli uomini. Allegri, dunque, prepara una formazione che mescola esperienza e novità, nella speranza di trovare a Villarreal la prestazione convincente che serve per mettere in carreggiata il cammino europeo degli azzurri e dare continuità alla ritrovata identità tattica.

NAPOLI (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Rafa Marin, Rrahmani, Badiashile; Politano, Gilmour, McTominay, Di Lorenzo; Giovane, De Bruyne; Hojlund. All. Allegri