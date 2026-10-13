Allegri, nuova rivoluzione: Napoli col 3-5-2 e 5 cambi rispetto a sabato

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Formazione Napoli, le scelte di Allegri per la gara di Champions contro il Villarreal

Sarà un 3-5-2 per il Napoli contro il Villarreal. Lo scrive il Corriere dello Sport, secondo cui Allegri è pronto a confermare la difesa a tre, già vista contro il Frosinone, anche nell’impegno europeo. Davanti ci sarà una coppia d’attacco con Giovane accanto a Højlund, dopo l’ingresso positivo del brasiliano e l’assist per De Bruyne nella sfida di campionato. Tra i pali tornerà Milinkovic-Savic, che in Champions League sarà il portiere titolare.

A centrocampo McTominay e De Bruyne insieme, Lobotka in panchina

La novità più rilevante riguarda la mediana. Lobotka partirà dalla panchina, mentre McTominay giocherà dal primo minuto per la prima volta in stagione dopo il lungo stop, affiancato da De Bruyne. Una coppia che unisce la fisicità e gli inserimenti dello scozzese alla visione di gioco del belga, e che Allegri sembra voler sperimentare in una serata europea importante. Un’ipotesi che arriva in un momento di grande turnover, con il tecnico chiamato a gestire le energie in un calendario fitto e a dosare il rientro di McTominay, fermo da oltre un mese. Il quadro definitivo si chiarirà solo con le ultime scelte, ma la direzione indicata dal quotidiano è chiara: un Napoli più compatto in difesa e con più peso offensivo in avanti.