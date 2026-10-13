Villarreal-Napoli, le formazioni ufficiali: Allegri sorprende
Sono ufficiali le formazioni di Villarreal-Napoli, match valevole per la seconda giornata del League Phase della Champions. Allegri cambia ancora sistema di gioco, stasera gli azzurri scenderanno in campo con il 3-5-2. Tra i pali Milinkovic-Savic sostituisce Meret, confermata la difesa a tre composta da Rafa Marin, Rrahmani e Badiashile. A centrocampo torna dal 1' Scott McTominay, accanto a lui l'altro scozzese Gilmour in cabina di regia con Kevin De Bruyne nel ruolo di mezzala. Sulle fasce Di Lorenzo a sinistra e Politano a destra. In attacco inedita coppia Hojlund-Giovane.
VILLARREAL (4-4-2): Junior; Mourino, Pau Navarro, Renato Veiga, Carlos Romero; Comesana, Pape Gueye, Saliba, Moleiro; Gerard, Mikautadze. All. Inigo Perez
NAPOLI (3-5-2): Milinkovic-Savic; Rafa Marin, Rrahmani, Badiashile; Politano, De Bruyne, Gilmour, McTominay, Di Lorenzo; Giovane, Hojlund. All. Allegri.
UEFA Champions League 2026-2027
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